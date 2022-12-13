У сукні з рюшами та мереживом: розкішна Сальма Гаєк вийшла у світ у Нью-Йорку

Сальма має чудовий смак і часто під час вибору луків обирає їх саме у романтичному стилі.

56-річна акторка Сальма Гаєк відвідала захід, присвячений 10-річчю видання DuJour, який відбувався в Нью-Йорку. На цій вечірці зірка кіно мала розкішний вигляд у чорній мереживній сукні з пишною спідницею.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

Вбрання було прикрашене безліччю рюшів, мало корсетний верх, який виграшно підкреслював фігуру акторки, а також атласні банти біля декольте.

У руці Сальма тримала чорну сумку на короткій ручці, а її волосся було зібране в низький хвіст. Візажисти також зробили їй досить ніжний і сяйний макіяж. З прикрас Гаєк віддала перевагу сережкам з діамантами та каблучці.

Сальма Гаєк / Фото: Getty Images

До речі, цієї зими за участю акторки вийде фільм "Супер Майк: Останній танець", де вона зіграє разом із Ченнінгом Татумом. У цій танцювальній картині Сальма грає гламурну та багату світську левицю, яка відроджує любов головного героя до танців. Ймовірно, роль зірки буде дуже ефектною.

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