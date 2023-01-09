У сукні з рюшами та на бретельках: Сієнна Міллер відвідала захід у романтичному образі

Це легке і наївне вбрання ма чудовий вигляд на стрункій фігурі знаменитості.

Акторка Сієнна Міллер добре відома за фільмами "Зоряний пил", "Медовий місяць Камілли" та "Казанова", відвідала щорічну церемонію вручення нагороди National Board Of Review Annual Awards 2023, яка відбулася в Нью-Йорку.

Зірка вийшла на червону доріжку у дуже ніжній сукні від бренду Alessandra Rich із колекції весна-літо 2023.

Вбрання було виконане з тонкого шифону у вигляді сарафана, одна бретелька якого була тонкою, а друга прикрашена рюшею. Також рюші були по всій довжині сукні, надаючи їй романтичного вигляду. А щодо принта вбрання, то він абстрактний і з безліччю різних зображень ангелів, квітів і вікторіанських портретів.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

Доповненням образу стали прикраси від бренду Samer Halimeh, лаконічний макіяж та укладання.

Сієнна Міллер / Фото: Associated Press

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