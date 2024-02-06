У сукні з рюшами та пір'ям: акторка Лілі Джеймс у ніжному вбранні відвідала прем'єру фільму

Лілі Джеймс відвідала прем'єру фільму "Довгоочікуваний світанок", що відбулася у кінотеатрі Cinema Barberini у Римі. Для заходу в Італії дівчина вирішила одягнути італійський бренд — сукню від Valentino з кутюрної колекції осінь-зима 2023.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Сукня була білого кольору, А-силуету і по всій довжині її прикрашали волани та пір'я. Також у вбрання була повністю гола спина, бретелька-галтер та американська пройма.

Образ для червоної доріжки Лілі доповнила діамантовими сережками, лаконічним укладанням та макіяжем.

Лілі Джеймс / Фото: Getty Images

Фільм вперше був представлений на 80-му Венеційському міжнародному кінофестивалі і розповідає про кар'єру акторки-початківиці.

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