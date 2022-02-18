У сукні з рюшами та в ефектних чоботях-панчохах: Ірина Шейк на вечірці в Лондоні

У сукні з рюшами та в ефектних чоботях-панчохах: Ірина Шейк на вечірці в Лондоні

У цьому одязі зірка зібрала речі від свого улюбленого бренду.

Супермодель Ірина Шейк відвідала вечірку в Лондоні, яка була присвячена відкриттю Тижня моди, також на цьому заході вона була ведучою. Тиждень моди у Лондоні стартує 18 лютого та триватиме до 22 лютого.

На вечірку Шейк одягла коротку чорну трикотажну сукню з круглим вирізом на декольте, яке прикрашали вирізи з боків та рюшу на подолі. Доповнили цей вечірній лук масивні золоті сережки у вухах, шкіряні чоботи-панчохи від бренду Burberry та сумка від цієї марки. Макіяж Ірина традиційно зробила дуже лаконічним, лише нафарбувавши вії та нанесла трохи блиску на губи.

Ірина Шейк / Getty Images

На своїй сторінці в Instagram вона поділилася кількома знімками того вечора.

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