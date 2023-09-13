У сукні з рюшею-баскою: акторка Аня Тейлор-Джой на презентації ювелірного бренду в Токіо

Зірка з'явилася на цьому заході, оскільки вже давно співпрацює з цією маркою.
Акторка Аня Тейлор-Джой відвідала гламурний захід у Японії – зірка з'явилася на відкритті нового ювелірного магазину Tiffany & Co. Захід відбувся в Токіо.
Аня постала перед фотографами у вбранні молочного відтінку від бренду Del Core. Сукня була довжини міді, приталеного силуету і не мала бретельок. Прикрасою сукні стала величезна фігурна рюша-баска.
Доповнили образ акторки білі босоніжки, гладка зачіска, макіяж з червоною помадою та набір із перлів: сережки, браслет і багатошарове намисто на шиї.
Амбасадоркою Tiffany & Co. Аня Тейлор-Джой стала 2021 року. Відтоді вона часто носить прикраси бренду, з'являється на презентаціях і знімалася в чорному топі та штанах-палаццо в їхній рекламі.
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