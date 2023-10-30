У сукні з рюшею на спідниці: Дженніфер Лопес зачарувала вечірнім вбранням кольору лайма

Американська зірка Дженніфер Лопес поділилася в Instagram новими кадрами й позувала на них в ефектній і доволі гламурній сукні зеленого кольору, відтінок якого нагадував лайм. Автор сукні — американський бренд Tom Ford.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Вбрання підкреслювало талію зірки, а глибоке V-подібне декольте — її груди. Також воно мало велику рюшу на спідниці, що відкривала ноги і демонструвала босоніжки Tom Ford відтінку металік.

Дженніфер доповнила образ об'ємною зачіскою, макіяжем, довгим манікюром і кількома прикрасами з діамантами. Також вона взяла із собою клатч незвичайної форми від Cult Gaia, який поклала на тумбу біля себе.

Дженіфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Захід, який відвідала Лопес — вечірка на честь 40-річчя її приятельки Піа Міллер, австралійської моделі та акторки. З цього заходу вона також поділилася кумедним відео під свою пісню Waiting for Tonight, в якому дуркувала в пальмовому листі.

Читайте також:

Розкішні образи Дженніфер Лопес (19 фото)