У сукні з сексуальним декольте: Демі Роуз у яскравому образі прогулялася островом

Модель показала нові фото з відпочинку в Італії.
Демі Роуз продовжує засипати фоловерів в Instagram цікавими знімками з відпочинку на італійському острові Капрі.
Цього разу дівчина показала фото, зроблені під час прогулянки набережною. Демі обрала яскравий ефектний образ. Вона одягла рожеву сукню довжини максі з сексуальним декольте з брошкою і з оголеною спиною.
Крізь мереживну спідницю було видно рожеві труси. Лук красуня доповнила ніжно-рожевими туфлями на шпильках.
Волосся Роуз зібрала в хвіст і зробила легкий макіяж.
А минулого разу модель поділилася світлинами з ресторану. Туди вона пішла у білому прозорому вбранні. Демі буквально поклала свій пишний бюст на стіл і позувала на камеру з келихом коктейлю.
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