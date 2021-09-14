У сукні з сексуальним декольте: Демі Роуз у яскравому образі прогулялася островом

У сукні з сексуальним декольте: Демі Роуз у яскравому образі прогулялася островом

Модель показала нові фото з відпочинку в Італії.

Демі Роуз продовжує засипати фоловерів в Instagram цікавими знімками з відпочинку на італійському острові Капрі.

Цього разу дівчина показала фото, зроблені під час прогулянки набережною. Демі обрала яскравий ефектний образ. Вона одягла рожеву сукню довжини максі з сексуальним декольте з брошкою і з оголеною спиною.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Крізь мереживну спідницю було видно рожеві труси. Лук красуня доповнила ніжно-рожевими туфлями на шпильках.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

Волосся Роуз зібрала в хвіст і зробила легкий макіяж.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

А минулого разу модель поділилася світлинами з ресторану. Туди вона пішла у білому прозорому вбранні. Демі буквально поклала свій пишний бюст на стіл і позувала на камеру з келихом коктейлю.

Демі Роуз / Instagram Демі Роуз

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Відверті образи Демі Роуз (36 фото)

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