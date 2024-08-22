У сукні з сексуальним декольте і бірюзовими рукавичками: Катерина Бужинська похизувалася розкішним образом

Артистка продемонструвала ефектне концертне вбрання.
Катерина Бужинська захопила своїм розкішним концертним образом, який показала в Instagram.
Співачка приміряла ефектне вбрання від буковинської дизайнерки Жеоржети Гавки, яке складалося з білої сукні з прозорою спідницею, розшитою стразами, і пишних рукавів-рукавичок бірюзового відтінку з камінням.
Головний акцент в аутфіті Катерини був на пишному сексуальному декольте.
Зірка зібрала волосся у високий хвіст, зробила гарний вечірній макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками-люстрами з камінням, а шию прикрасила ланцюжком із хрестиком.
Нагадаємо, минулого разу Катерина Бужинська похизувалася яскравим луком у червоній сукні з рюшами.
Читайте також:
- У білій сукні з великою квіткою: Катерина Бужинська у розкішному образі відсвяткувала день народження
- З пікантним декольте і вирізом на животі: Катерина Бужинська похизувалася гламурним луком у рожевому вбранні
- У блакитному капелюсі і жовтій сукні: Катерина Бужинська у розкішному образі святкує ювілей