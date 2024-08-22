У сукні з сексуальним декольте і бірюзовими рукавичками: Катерина Бужинська похизувалася розкішним образом

Катерина Бужинська захопила своїм розкішним концертним образом, який показала в Instagram.

Співачка приміряла ефектне вбрання від буковинської дизайнерки Жеоржети Гавки, яке складалося з білої сукні з прозорою спідницею, розшитою стразами, і пишних рукавів-рукавичок бірюзового відтінку з камінням.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Головний акцент в аутфіті Катерини був на пишному сексуальному декольте.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Зірка зібрала волосся у високий хвіст, зробила гарний вечірній макіяж, вуха прикрасила елегантними сережками-люстрами з камінням, а шию прикрасила ланцюжком із хрестиком.

Нагадаємо, минулого разу Катерина Бужинська похизувалася яскравим луком у червоній сукні з рюшами.

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