У сукні з сексуальним декольте і розрізами аж до талії: учасниця "Холостяка-12" спокусливо позувала на пляжі

Учасниця романтичного реалітішоу "Холостяк-12" - Марина Голд – знялася у пікантній фотосесії і показала в Instagram кілька гарячих кадрів.

Марина Голд/Instagram

Красуня постала перед об'єктивом фотокамери у спокусливому образі. На ній була червона сукня з сексуальним декольте і двома розрізами аж до талії, які оголювали її стегна.

Марина Голд/Instagram

Голд зробила собі укладання і макіяж із акцентом на очах.

Марина звабливо позувала на пляжі у Каліфорнії, на тлі заходу сонця. Вона мала дуже сексуальний вигляд.

Марина Голд/Instagram

"Просто моя частина мене, проситься зовні нагадати про себе. Скільки місяців від початку війни не хотілось навіть робити зачіски, манікюр… хотілось просто завмерти. Потроху ми стали звикати до нових реалій, але все так само нестерпно боляче.

В цій темряві злості, смутку і несправедливості ми повинні знаходити щось хороше. Пам’ятати, що сама темна ніч перед світанком.

Ми маємо запалювати свої серця самі. Як немає світла - запалити свічки. Як немає надії - молитись. Об’єднуватись, підтримувати один одного.

Українці які виїхали закордон мають свої муки. Ми як вирвані рослини… Не варто мірятись кому важче, і хто втратив більше. Ми не повинні втрачати єдине - віру в краще, допоки ми живі. А світанок, він зовсім скоро", - написала у дописі Марина.

Нагадаємо, переможниця "Холостяка-12" Катерина Лозовицька показала, який має вигяд без косметики на обличчі.

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