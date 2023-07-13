У сукні з сексуальним декольте і розрізом до стегна: Катерина Бужинська приголомшила ефектним образом

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram відео з бекстейджу нової студійної фотосесії. На ньому співачка продемонструвала приголомшливий аутфіт.

Катерина позувала перед фотокамерою у чорній обтислій сукні-бюстьє із розрізом до стегна, яка ідеально підкреслила її сексуальну фігуру, спокусливе декольте, тендітні плечі і стрункі ноги.

На шиї у зірки було розкішне кольє. Взула вона чорні босоніжки зі стразами і на високих шпильках. Бужинська зробила гарну зачіску, макіяж із акцентом на червоній помаді і завершила лук білим манікюром. Все у її образі мало гармонійний вигляд.

"Як для мами трьох діток, здається непогано))) Що скажете, друзі?))" – запитала співачка у прихильників.

На відео грає пісня Катерини – "Хіт цього літа", який нагадує фоловерам, що літо триває і потрібно цим насолоджуватися.

Із нетерпінням чекаємо на красиві знімків із фотосету артистки.

Нагадаємо, завершилась перша частина великого благодійного туру "Воля" Катерини Бужиснької і Михайла Грицкана. Артисти зібрали 500 тисяч гривень, які відправили на потреби 10 гірсько-штурмової бригади "Едельвейс", у кій служить брат артистки.

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