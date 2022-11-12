У сукні з сексуальним декольте і розрізом: ефектний образ учасниці "Холостяка-12" на церемонії троянд

Відбувся третій випуск реаліті шоу "Холостяк-12". Його учасниці на церемонії троянд продемонстрували елегантні образи у чорних луках.

Однією з найефектніших була акторка з Києва - 37-річна Вікторія. Вона постала у довгій сукні на тонких бретельках від українського бренду OLYA MAK. Вбрання мало сексуальне декольте і високий розріз, який дозволив Віці похизуватися своїми стрункими ногами.

Вбрання вона доповнила чорними туфлями. Вікторії зробили укладання з "мокрим ефектом", зачесавши його назад, і вечірній макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були гарні сережки із зеленим камінням, а на шиї – намисто із цього самого комплекту.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту - круп’є Єлизавета - прийшла на церемонії в одній лиш мереживній білизні і прозорій довгій накидці, доповнивши аутфіт босоніжками на шпильках.

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