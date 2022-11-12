Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У сукні з сексуальним декольте і розрізом: ефектний образ учасниці "Холостяка-12" на церемонії троянд

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
612
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У сукні з сексуальним декольте і розрізом: ефектний образ учасниці "Холостяка-12" на церемонії троянд

Акторка Вікторія мала неймовірний вигляд на церемонії троянд.

Відбувся третій випуск реаліті шоу "Холостяк-12". Його учасниці на церемонії троянд продемонстрували елегантні образи у чорних луках.

Однією з найефектніших була акторка з Києва - 37-річна Вікторія. Вона постала у довгій сукні на тонких бретельках від українського бренду OLYA MAK. Вбрання мало сексуальне декольте і високий розріз, який дозволив Віці похизуватися своїми стрункими ногами.

©

Вбрання вона доповнила чорними туфлями. Вікторії зробили укладання з "мокрим ефектом", зачесавши його назад, і вечірній макіяж із акцентом на очах. У вухах у неї були гарні сережки із зеленим камінням, а на шиї – намисто із цього самого комплекту.

Нагадаємо, а інша учасниця проєкту - круп’є Єлизавета - прийшла на церемонії в одній лиш мереживній білизні і прозорій довгій накидці, доповнивши аутфіт босоніжками на шпильках.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
612
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація