У сукні з сексуальним декольте і розрізом: учасниця "Холостяка-11" спокусливо позувала на камеру

У сукні з сексуальним декольте і розрізом: учасниця "Холостяка-11" спокусливо позувала на камеру

Джессіка Чегі показала пікантне відео з бекстейджу нового фотосету.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк-11" – Джессіка Чегі – виклала в Instagram відео з бекстейджу нової фотосесії.

Красуня постала у чорній сукні з сексуальною зоною декольте та розрізом. Вона звабливо позувала на камеру у тіні, яка падала на неї. Джес спокусливо вигиналася та гралася зі своїм волоссям.

У відео Чегі продемонструвала ще два ефектних аутфіти: у блискучій мінісукні та у твідовому костюмі, який поєднала із кепкою від українського дизайнера Руслана Багінського.

А колишня порноакторка-учасниця "Холостяка-11" - Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) —показала селфі з відпочинку у Швейцарії.

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