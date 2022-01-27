У сукні з сексуальним декольте і розрізом: учасниця "Холостяка-11" спокусливо позувала на камеру

Джессіка Чегі показала пікантне відео з бекстейджу нового фотосету.
Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк-11" – Джессіка Чегі – виклала в Instagram відео з бекстейджу нової фотосесії.
Красуня постала у чорній сукні з сексуальною зоною декольте та розрізом. Вона звабливо позувала на камеру у тіні, яка падала на неї. Джес спокусливо вигиналася та гралася зі своїм волоссям.
У відео Чегі продемонструвала ще два ефектних аутфіти: у блискучій мінісукні та у твідовому костюмі, який поєднала із кепкою від українського дизайнера Руслана Багінського.
А колишня порноакторка-учасниця "Холостяка-11" - Анастасія Распутіна (псевдонім — Адель Асанті) —показала селфі з відпочинку у Швейцарії.
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