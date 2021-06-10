У сукні з сексуальним декольте і розрізом: учасниця шоу "Холостяк" звабливо позувала на балконі

Джессіка Чегі після проєкту "Холостяк" активно знімається у різних фотосесіях.

Учасниця 11 сезону шоу "Холостяк" — Джессіка Чегі – знялася у новій фотосесії і опублікувала кілька знімків в Instagram.

Красуня звабливо позувала на балконі. Одягнена вона була у срібно-чорну сукню цікавого крою з пікантним декольте та високим розрізом. Зону декольте вона залишила без прикрас, щоб не відволікати увагу від бюсту.

Джессіка Чегі

Свій аутфіт вона доповнила зачіскою з локонами та прикореневим об'ємом, а також макіяжем із шоколадною помадою.

"Будьте обережні зі своїми бажаннями - вони мають властивість збуватися", - написала під світлинами Джес.

Джессіка Чегі

Нагадаємо, а в студійному фотозніманні Чегі постала без бюстгальтера. На ній була прозора чорна водолазка, яку вона одягла на голе тіло. Оголений бюст Джес прикрила локонами.

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