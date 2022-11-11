У сукні з сексуальним декольте і шубі: ефектний аутфіт Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес опублікувала в Instagram фото двох своїх ефектних аутфітів.

На перших знімках співачка постала у білій сукні з відвертим декольте і рюшами. Зверху вона одягла білу шубу зі штучного хутра. Волосся вона зібрала в пучок, зробила насичений макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха елегантними сережками, а шию – золотими підвісками на ланцюжках.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

На інших світлинах Джен позувала у вечірній чорній сукні з не менш звабливим декольте. Сукню артистка поєднала із чорною шубою. Лук Лопес доповнила розкішним кольє, сережками у вигляді квітів і каблучкою з великим діамантом.

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Дженніфер Лопес / Фото: Instagram Дженніфер Лопес

Нагадаємо, Джей Ло з чоловіком відвідала показ Ralph Lauren у Сан-Маріно. На захід вона одягла чорну сукню з глибоким вирізом від Ralph Lauren за 3290 доларів, доповнивши вбрання крислатим чорним капелюхом і замшевими туфлями-човниками від Christian Louboutin.

Читайте також: