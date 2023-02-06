У сукні з сексуальним декольте і торочкою із ланцюжків: ефектна Гайді Клум сяяла на церемонії "Греммі"

49-річна модель прийшла на музичну премію зі своїм чоловіком.

Гайді Клум стала гостею 65-ї церемонії вручення нагород "Греммі", яка відбулася у Лос-Анджелесі. Перед фотокамерами вона постала у компанії свого чоловіка – гітариста німецького гурту Tokio Hotel Тома Каулітца.

Гайді Клум і Том Каулітц / Фото: Associated Press

Манекенниця з'явилася на івенті в ефектному аутфіті. Клум підкреслила струнку фігуру золотистою сукнею від бренду The Blonds з цікавим принтом, головний акцент у якій був на глибокому сексуальному декольте.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

По всій довжині вбрання було розшите торочками із золотих ланцюжків і прикрашене камінням. Гайді навіть покрутилася перед фотографами, щоб продемонструвати гарний ефект ланцюжків.

Гайді Клум / Фото: Associated Press

Сукню Клум скомбінувала із золотими босоніжками з ланцюжками і на шпильках.

Волосся модель уклала хвилями і зробила смокі-айс. На руках у неї було багато золотих браслетів із камінням. Довгий бежевий манікюр завершив її лук.

Каулітц був одягнений у чорний смокінг, чорну сорочку і штани.

Нагадаємо, Гайді Клум з чоловіком побували на церемонії "Золотий глобус". Модель одягла на захід коротку сукню з паєтками сріблястого кольору, з розрізами з боків та прозорою вставкою на спідниці, яка була декорована фіолетовим пір'ям.

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