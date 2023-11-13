У сукні з сексуальним декольте і в лакованих ботфортах: учасниця "Холостяка-11" в ефектному образі сходила до ресторану

Анна Гузєєва похизувалася і красивим луком, і стрункою фігурою.

Учасниця 11-го сезону шоу "Холостяк" – Анна Гузєєва – продемонструвала в Instagram ефектний образ, у якому вона сходила до ресторану.

На дівчині була чорна сукня з відкритими плечами і сексуальним декольте. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру Анни.

Анна Гузєєва/Instagram

Аутфіт вона доповнила чорними лакованими ботфортами на екстремально високих платформах і шпильках від Amina Muaddi та червоною сумочкою Dior.

Анна Гузєєва/Instagram

Гузєєва зібрала волосся в пучок, зробила вечірній макіяж і прикрасила вуха елегантними довгими сережками.

Нагадаємо, нещодавно Анна Гузєєва посіла третє місце у міжнародному конкурсі краси Mrs. European Nations Globe 2023. Там вона продемонструвала розкішний образ в оксамитовій плахті із золотою вишивкою.

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