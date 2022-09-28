У сукні з сексуальним декольте: Наталя Могилевська в елегантному образі позувала на тлі вечірнього Києва

Артистка показала фоловерам цікаві знімки.
Наталя Могилевська знялася у новій романтичній фотосесії, автором якої виступив Андрій Харламов. Знімки вона опублікувала в Instagram.
Співачка постала в елегантному образі. На ній була чорна сукня з сексуальним декольте, розшита камінням і стразами. Плечі були прикрашені блискучою торочкою.
Наталя зробила укладання з легкими локонами і макіяж із акцентом на очах.
Позувала артистка на балконі на тлі вечірнього Києва.
"А в Києві осінь... Моя улюблена лагідна київська осінь", - підписала світлини Могилевська.
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