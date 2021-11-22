У сукні з сексуальним декольте та розрізом до стегна: ефектна Оля Полякова виступила у палаці "Україна"

У сукні з сексуальним декольте та розрізом до стегна: ефектна Оля Полякова виступила у палаці "Україна"

Артистка виконала на концерті "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою" свою нову пісню та презентувала з DZIDZIO дуетну композицію.

Оля Полякова взяла участь у "Вечорі прем'єр з Катериною Осадчою", який відбувся у палаці "Україна".

На сцені Оля постала в ефектній чорній блискучій сукні по фігурі із розрізом до стегна, крізь який вона продемонструвала стрункі ноги.

Фото Final Cut Media

Вбрання також мало екстравагантне і сексуальне декольте, яке чудово підкреслило її пишний бюст.

Сукню артистка поєднала із чорними босоніжками на шпильках. Поляковій зробили насичений макіяж із чорними стрілками та червоною помадою. У вухах були довгі елегантні сережки. Гарне зачіска та фіолетовий манікюр завершив образ зірки.

Фото Final Cut Media

На концерті Оля також виконала дуетну пісню з DZIDZIO - "Щасливі люди", яка стала саундтреком до різдвяної комедії "Зірки за обміном" (стрічка вийде у прокат у січні 2022 року). У фільмі Полякова та DZIDZIO зіграли головні ролі. Крім того, Оля виступила продюсеркою фільму.

DZIDZIO і Оля Полякова/Фото Final Cut Media

Співачка для цієї композиції підготувала романтичний ніжний образ у світло-жовтій сукні міді з пишною спідницею та поясом-бантом на талії. Довгі рукавички та золотисті босоніжки доповнили її лук.

DZIDZIO і Оля Полякова/Фото Final Cut Media

DZIDZIO цього вечора був іменинником. Осадча привітала співака з днем народження. Йому просто на сцену вивезли величезний яскравий торт із написом Super Puper.

DZIDZIO, Оля Полякова, Катя Осадча/Фото Final Cut Media

Телеверсію "Вечора прем'єр з Катериною Осадчою" дивіться 26 грудня на каналі "1+1".

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