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У сукні з сексуальним декольте: зірка реаліті у красивому образі позувала на яхті

У сукні з сексуальним декольте: зірка реаліті у красивому образі позувала на яхті

Емма Ернан/Instagram

Емма Ернан мала стрункий і спокусливий вигляд.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – продемонструвала в Instagram гарний ніжний образ, який вона обрала для вечірньої прогулянки на яхті.

Білявка була одягнена у світло-блакитну довгу сукню на тонких бретельках, розшиту лелітками. Головний акцент у її аутфіті був на сексуальному декольте, яке підкреслило її пишний бюст.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Волосся зірка реаліті уклала хвилями, зробила макіяж із пишними віями, прикрасила вуха сережками з діамантами, шию – діамантовим намистом, а руки – браслетами, годинником і каблучками. Позувала Емма босоніж і з келихом білого вина.

Емма Ернан/Instagram / ©
Емма Ернан/Instagram

Нагадаємо, раніше Емма Ернан показала спокусливий лук у чорній довгій сукні з високим розрізом, крізь який вона продемонструвала стрункі ноги.

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