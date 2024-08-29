У сукні з серцем-декольте: Дженна Ортега у романтичному образі з'явилася на Венеційському кінофестивалі

У перший день Венеційського кінофестивалю з'явилася і виконавиця одної з головних ролей фільму-відкриття події "Бітлджюс Бітлджюс" – Дженна Ортега.

Дівчина вийшла на червону доріжку у романтичній червоній сукні максі на тонких бретельках від бренду Christian Dior. Вбрання складалося з топа-декольте у формі серця з рюшами та прозорої спідниці-плісе.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

У зірки також була оголена спина, яку вона з радістю продемонструвала фотографам.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Вбрання Дженна скомбінувала з босоніжками Jimmy Choo на високих шпильках і платформах.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Ортега мала елегантну зачіску з низьким пучком та випущеними спереду пасмами і макіяж із червоною помадою і рубіновими тінями. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками-цвяшками, шию – кольє з діамантами, а руки – браслетами і каблучками з цього комплекту.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Дженна позувала також і з іншими членами творчої команди комедійного фільму жахів.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженна Ортега на фотокол стрічки "Бітлджюс Бітлджюс" одягла костюм від Paul Smith у трендовому кольорі бургунді.

Про фільм "Бітлджюс Бітлджюс":

Після несподіваної сімейної трагедії три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підліток Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі.

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