У сукні з серцем-декольте: Дженна Ортега у романтичному образі з'явилася на Венеційському кінофестивалі

21-річна акторка у червоному вбранні Christian Dior сяяла на відкритті кінофестивалю.
У перший день Венеційського кінофестивалю з'явилася і виконавиця одної з головних ролей фільму-відкриття події "Бітлджюс Бітлджюс" – Дженна Ортега.
Дівчина вийшла на червону доріжку у романтичній червоній сукні максі на тонких бретельках від бренду Christian Dior. Вбрання складалося з топа-декольте у формі серця з рюшами та прозорої спідниці-плісе.
У зірки також була оголена спина, яку вона з радістю продемонструвала фотографам.
Вбрання Дженна скомбінувала з босоніжками Jimmy Choo на високих шпильках і платформах.
Ортега мала елегантну зачіску з низьким пучком та випущеними спереду пасмами і макіяж із червоною помадою і рубіновими тінями. Вуха вона прикрасила лаконічними сережками-цвяшками, шию – кольє з діамантами, а руки – браслетами і каблучками з цього комплекту.
Дженна позувала також і з іншими членами творчої команди комедійного фільму жахів.
Нагадаємо, Дженна Ортега на фотокол стрічки "Бітлджюс Бітлджюс" одягла костюм від Paul Smith у трендовому кольорі бургунді.
Про фільм "Бітлджюс Бітлджюс":
Після несподіваної сімейної трагедії три покоління родини Дітц повертаються додому у Вінтер-Рівер. Життя Лідії, яку досі переслідує Бітлджюс, перевертається догори дриґом. Її бунтівна донька-підліток Астрід знаходить на горищі таємничий макет міста і випадково відкриває портал до потойбічного світу. Проблеми назрівають в обох світах, тому це лише питання часу, коли хтось тричі вимовить ім'я Бітлджюса. Як тільки це станеться, пустотливий демон повернеться і влаштує хаос у своєму фірмовому стилі.
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