У сукні з сердечками і на шпильках: Періс Гілтон у романтичному образі потрапила до об'єктивів папараці

43-річна світська левиця, як завжди, мала гарний вигляд.

Періс Гілтон побувала на шоу на CBS Studio у Нью-Йорку, де розповіла про мінісеріал Paris & Nicole: The Encore, у якому вона грає разом із давньою подругою Ніколь Річі.

Світська левиця мала жіночний вигляд у романтичній чорній сукні міді з принтом у вигляді сердечок, декольте у формі серця і спідницею А-силуету від бренду Zimmermann. На талії у неї був тонкий чорний ремінець.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

На плечі Періс накинула чорне пальто і доповнила аутфіт чорними туфлями на шпильках і блискучою сумкою з ручкою у формі серця.

Білявка зробила французький манікюр, зачіску з легкими локонами, макіяж із бежевою помадою й одягла на обличчя стильні чорні окуляри. Вуха вона прикрасила діамантовими сережками.

Нагадаємо, раніше Періс Гілтон вийшла у світ вся у рожевому і з гламурною сумкою.

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