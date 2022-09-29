У сукні з шипами і туфлях на екстремально високій платформі: епатажний Біллі Портер на заході в Нью-Йорку

Біллі Портер відвідав щорічний осінній галаконцерт New York City Ballet Fall Fashion, який відбувся у Нью-Йорку, у театрі Девіда Коха. На заході зібралися знаменитості і дизайнери, щоб показати свою любов до двох мистецтв: балету і моди.

На червоній доріжці актор, як завжди, постав у епатажному вутфіті. Він був одягнений у різнокольорову вільну сукню із колекції осінь-зима 2013 року від англійського бренду Giles Deacon. Вбрання мало виріз у зоні декольте і було прикрашене металевими шипами.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Свій образ Портер доповнив золотистими туфлями на високій платформі і підборах, прикрашені брошками з камінням. На обличчі у нього були стильні окуляри у чорній оправі.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Біллі також продемонстрував нову зачіску – він накрутив локони і заплів кіски. Пальці зірка прикрасив срібними каблучками і нафарбував нігті лаком кольором металік.

Біллі Портер / Фото: Associated Press

Нагадаємо, на галаконцерті оконфузилася американська акторка, продюсерка і ЛГБТ-активістка – Лаверна Кокс. Жінка обрала відверте, але невдале вбрання для івенту. На ній була екстравагантна прозора металева сукня з кутюрної колекції осінь-зима 2017 року голландського бренду Iris Van Herpen. Вбрання було трішки замалим для Лаверни в області декольте, частина її грудей випадала по боках і це мало негарний вигляд.

Лаверна Кокс / Фото: Associated Press

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