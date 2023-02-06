У сукні з широкими рюшами на декольте: Адель прийшла на "Греммі" в елегантному луку від Louis Vuitton

У неділю в Лос-Анджелесі відбулася ювілейна 65-та церемонія вручення музичних нагород "Греммі", серед гостей заходу та номінантів була британська співачка Адель.

Цього року вона перемогла у номінації "Найкраще сольне попвиконання" за виконання пісні Easy On Me. На червону доріжку заходу для фотосесії Адель не вийшла, а одразу після прибуття пройшла до свого столика у залі, де сиділа разом з бойфрендом Річем Полом.

Співачка вибрала для церемонії бордову сукню від Louis Vuitton з оксамиту в її улюбленому фасоні. Вбрання гарно підкреслювало фігуру Адель, у нього були рукави три чверті, широкий пояс і невеликий шлейф. Плечі та лінію декольте прикрашали величезні рюші.

Адель / Фото: Associated Press

Образ співачка доповнила діамантовими сережками у вигляді квітів, браслетом, макіяжем з її фірмовими стрілками та довгим манікюром, що поєднувався із кольором сукні.

Адель / Фото: Associated Press

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