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У сукні з шовковим бюстьє: елегантна Джессіка Честейн на червоній доріжці кінофестивалю в Марокко

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні з шовковим бюстьє: елегантна Джессіка Честейн на червоній доріжці кінофестивалю в Марокко

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Акторка привернула увагу своєю новою розкішною сукнею від відомого бренду.

Джессіка Честейн відвідала другий день Марокканського міжнародного кінофестивалю, що проходить у місті Марракеш. Цього року акторка є однією із членкинь журі.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Цього разу вона обрала довгу чорну сукню від Модного дому Balmain, яка для неї була виготовлена на замовлення. Це сліпуче вбрання було пошите з важкого чорного оксамиту, а в зоні декольте у нього була вставка з ніжно-рожевого шовку, виготовлена у вигляді банта.

Доповнила образ Честейн яскравим коричневим макіяжем очей, зачіскою з легкими кучерями та довгим нюдовим манікюром. Жодних коштовностей до цієї сукні акторка не одягла.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Нагадаємо, що в день відкриття зірка з'явилася на червоній доріжці у гламурному костюмі зі стразами та накидкою-сіткою від Модного дому Armani Prive із кутюрної колекції осінь-зима 2021.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Також, ймовірно, в Марокко Джессіка просуває свій майбутній фільм "Матерінський інстинкт", знімання якого відбувалися в Нью-Джерсі навесні та влітку 2022 року. Картина має вийти у прокат 2024 року та є ремейком однойменного французького фільму 2018 року.

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Дата публікації
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