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У сукні з шовковими вставками та золотих сережках: елегантна Джессіка Честейн на червоній доріжці

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні з шовковими вставками та золотих сережках: елегантна Джессіка Честейн на червоній доріжці

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Акторка обрала цього разу сукню без рукавів від бренду, який також створює концертні вбрання для Адель.

Голлівудська зірка Джессіка Честейн знову вийшла на червону доріжку 20-го Марракеського кінофестивалю, який зараз триває у Марокко. Цього разу вона відвідала прем'єру фільму "Пам'ять".

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Джессіка одягла для своєї появи довгу чорну сукню з широкими шовковими вставками від модельєра Конг Трі, яка була представлена в колекції весна-літо 2024. Вбрання не мало рукавів, а воріт був виконаний у вигляді сорочки.

Актриса доповнила вбрання лише великими золотими сережками, макіяжем та простою зачіскою – вона просто випростала волосся і поклала на один бік із проділом.

Джессіка Честейн / © Associated Press
Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

На день раніше акторка продемонструвала на червоній доріжці кінофестивалю в Марокко сукню з шовковим бюстьє від Модного дому Balmain, яке для неї було виготовлене на замовлення.

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Дата публікації
Перегляди
384
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