У сукні з шовковими вставками та золотих сережках: елегантна Джессіка Честейн на червоній доріжці

Акторка обрала цього разу сукню без рукавів від бренду, який також створює концертні вбрання для Адель.

Голлівудська зірка Джессіка Честейн знову вийшла на червону доріжку 20-го Марракеського кінофестивалю, який зараз триває у Марокко. Цього разу вона відвідала прем'єру фільму "Пам'ять".

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

Джессіка одягла для своєї появи довгу чорну сукню з широкими шовковими вставками від модельєра Конг Трі, яка була представлена в колекції весна-літо 2024. Вбрання не мало рукавів, а воріт був виконаний у вигляді сорочки.

Актриса доповнила вбрання лише великими золотими сережками, макіяжем та простою зачіскою – вона просто випростала волосся і поклала на один бік із проділом.

Джессіка Честейн / Фото: Associated Press

На день раніше акторка продемонструвала на червоній доріжці кінофестивалю в Марокко сукню з шовковим бюстьє від Модного дому Balmain, яке для неї було виготовлене на замовлення.

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