У сукні з синьо-жовтим серцем і розрізом до стегна: символічний образ Вікторії Апанасенко на "Міс Всесвіт"

Представниця України на "Міс Всесвіт-2022" – 28-річна Вікторія Апанасенко – у першому етапі конкурсу продемонструвала ефектний образ у вечірній сукні, яка має особливий меседж.

Вікторія підкреслила струнку фігуру розкішним і символічним вбранням від українського бренду FROLOV. Розглянемо це вбрання детальніше.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

Чорна асиметрична довга сукня по фігурі має один рукав і розріз до стегна, який дозволив красуні продемонструвати свої стрункі ноги. Зона декольте прикрашена синьо-жовтим серцем із кристалів. А вся сукня розшита білими кристалами.

Вбрання також має синьо-жовтий шлейф-прапор із шовку, який Апанасенко ефектно підкинула і розвівала руками під час свого виходу.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

"Для нас було важливо аби дизайн нашої сукні став меседжем на майданчику MISS UNIVERSE. Тому для Вікторії ми створили вечірній образ у чорному кольорі, адже на даний момент ми продовжуємо боротися та кожного дня наша країна несе жахливі втрати.

Але також ми вирішили прикрасити чорну сукню нашим знаковим серцем FROLOV HEART, вишитими вручну кристалами жовтого та блакитного кольорів, а також безліччю білих кристалів по всій сукні, як символ вдячності мільярдам людей, які зараз підтримують Україну по всьому світу. Тому що тільки разом і з такою підтримкою ми можемо перемогти ворога.

А шовковий шлейф-прапор – це символ квітучого майбутнього України, нашої незалежності та якнайшвидшої перемоги", - розповів про свій витвір дизайнер Іван Фролов.

Виктория Апанасенко / Фото: Associated Press

Аутфіт Вікторія доповнила бежевими босоніжками на високій платформі і підборах, гарною зачіскою з локонами, макіяжем смокі айс і елегантними сережками.

Нагадаэмо, представниця Польщі на конкурсі краси світу "Miss Universe 2023" - Александра Клепачка - для урочистої вечері з нагоди відкриття конкурсу обрала розкішну довгу сукню від українського бренду OKSANA MUKHA із сексуальним декольте.

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