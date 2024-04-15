У сукні з текстурної шкіри: Кім Кардашян викликала фурор на червоній доріжці ефектним луком

Американська суперзірка Кім Кардашян вміє бути в центрі уваги та вибирати вбрання для червоних доріжок. На церемонії вручення премії "Прорив", яка відбулася 13 квітня у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі, вона з'явилася у лаконічному, але дуже ефектному аутфіті.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

На Кім була сукня з бретелькою-галтером хрест-навхрест і ефектними вирізами на талії. Спина у вбрання була відкрита.

Зроблено воно було з текстурної шкіри, а його фасон підкреслював красиву фігуру жінки, а от відтінок – її бронзову засмагу.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Стилісти Кім зробили їй мокре укладання, насичений макіяж у коричневій гамі, а також дуже довгий манікюр бордового відтінку.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Завершували вбрання прозорі босоніжки на підборах та платформі.

Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Це вже вдруге, коли Кім вибирає для червоної доріжки однотонну білу сукню. Також вбрання такого фасону вона носила на вечірці Vanity Fair, яка щороку проводиться після "Оскара". І такі вечірні сукні кардинально контрастують із луками, які вона вибирає для повсякденного носіння.

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