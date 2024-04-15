У сукні з текстурної шкіри: Кім Кардашян викликала фурор на червоній доріжці ефектним луком

Образ зірки був у трендовій стилістиці Y2K.
Американська суперзірка Кім Кардашян вміє бути в центрі уваги та вибирати вбрання для червоних доріжок. На церемонії вручення премії "Прорив", яка відбулася 13 квітня у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі, вона з'явилася у лаконічному, але дуже ефектному аутфіті.
На Кім була сукня з бретелькою-галтером хрест-навхрест і ефектними вирізами на талії. Спина у вбрання була відкрита.
Зроблено воно було з текстурної шкіри, а його фасон підкреслював красиву фігуру жінки, а от відтінок – її бронзову засмагу.
Стилісти Кім зробили їй мокре укладання, насичений макіяж у коричневій гамі, а також дуже довгий манікюр бордового відтінку.
Завершували вбрання прозорі босоніжки на підборах та платформі.
Це вже вдруге, коли Кім вибирає для червоної доріжки однотонну білу сукню. Також вбрання такого фасону вона носила на вечірці Vanity Fair, яка щороку проводиться після "Оскара". І такі вечірні сукні кардинально контрастують із луками, які вона вибирає для повсякденного носіння.
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