У сукні з торочкою і босоніжках з бантиками: Розамунд Пайк на церемонії в Лондоні
Британська акторка в елегантному образі від Christian Dior з’явилася на театральній премії.
Розамунд Пайк відвідала церемонію вручення премії Olivier Awards 2026, яка відбулася у Лондоні.
Акторка одягла на захід елегантну чорну сукню з драпуванням і торочкою від Christian Dior. Вбрання мало оголені плечі, американську пройму, чорний шарф із торочкою на шиї та тонкий чорний ремінець на талії.
Аутфіт Розамунд доповнила чорними замшевими босоніжками з бантиками, ремінцями та на шпильках. Вона зробила акуратну зачіску, макіяж із блискучими тінями й темний манікюр. Вуха акторка прикрасила сережками з діамантами та смарагдами, а руку — золотою каблучкою з діамантами.
Нагадаємо, Розамунд Пайк на прем’єру фільму «Ілюзія обману 3» у Нью-Йорку одягла шовкову сукню максі кольору вершкового масла від Dior.