У сукні з торочкою і лакованих слінгбеках: Галь Гадот у вечірньому образі від Prada з’явилася на премії

Галь Гадот / © Associated Press

Реклама

Галь Гадот у красивому вечірньому аутфіті сяяла на червоній доріжці церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.

На акторці була чорна довга сукня від Prada на тонких бретельках, з торочкою і декольте у формі серця. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими слінгбеками на шпильках і з трикутним логотипом італійського Дому моди та невеликою чорною сумкою.

Галь Гадот / © Associated Press

Гадот зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, шию — діамантовим кольє-чокером, а руку — каблучкою з діамантом.

Реклама

Галь Гадот / © Associated Press

Нагадаємо, Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді. На урочистій церемонії вона постала у білій мінісукні з торочкою, яку скомбінувала з чорними босоніжками зі стразами.