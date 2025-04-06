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- Шоу-бізнес
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У сукні з торочкою і лакованих слінгбеках: Галь Гадот у вечірньому образі від Prada з’явилася на премії
39-річна ізраїльська акторка, зірка фільму «Білосніжка» в луку total black вийшла на червону доріжку.
Галь Гадот у красивому вечірньому аутфіті сяяла на червоній доріжці церемонії вручення премії Breakthrough Prize («Прорив») у Лос-Анджелесі.
На акторці була чорна довга сукня від Prada на тонких бретельках, з торочкою і декольте у формі серця. Вбрання вона скомбінувала з чорними лакованими слінгбеками на шпильках і з трикутним логотипом італійського Дому моди та невеликою чорною сумкою.
Гадот зібрала волосся у гладкий пучок, зробила макіяж смокі-айс, прикрасила вуха діамантовими сережками-цвяшками, шию — діамантовим кольє-чокером, а руку — каблучкою з діамантом.
Нагадаємо, Галь Гадот отримала зірку на Алеї слави у Голлівуді. На урочистій церемонії вона постала у білій мінісукні з торочкою, яку скомбінувала з чорними босоніжками зі стразами.