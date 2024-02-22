У сукні з торочкою і пікантним декольте: телеведуча у спокусливому образі з'явилася на Тижні моди у Мілані

29-річна Мая Джама у гарній вечірній сукні прийшла на фешншоу.

Британська ведуча реалітішоу "Острів кохання" і радіо-діджейка Мая Джама відвідала Тиждень моди у Мілані. Вона прийшла на фешншоу бренду Roberto Cavalli, який представив колекцію осінь-зима 2024-2025.

Перед фотокамерами красуня з'явилася у чорній напівпрозорій сукні з асиметричним подолом. Вбрання мало пікантне декольте, торочку на грудях і вирізи на животі і рукавах.

Мая Джама / Фото: Getty Images

Аутфіт Джама доповнила чорними босоніжками на шпильках. Вона зробила укладання з локонами, макіяж із чорними стрілками і пишними накладними віями, а також білий короткий манікюр.

Нагадаємо, американська танцівниця Джуліанна Гаф на Тижні моди у Мілані у "голій" сукні блиснула трусами.

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