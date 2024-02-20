У сукні з торочкою: Наомі Кемпбелл продефілювала на подіумі під час показу Burberry

У Лондоні в межах Тижня моди відбувся показ колекції осінь-зима 2024. Модного дому Burberry. Однією із зірок шоу стала британська супермодель 90-х Наомі Кемпбелл.

Жінка вийшла на подіум у незвичайній сукні-бюстьє, яка повністю складалася з торочки з ниток. Вбрання було темно-зеленого відтінку і мало ще й декор у вигляді невеликих леліток завдяки яким сукня оригінально сяяла у світлі софітів.

Доповнили цей образ Наомі золоті сережки у вухах, макіяж із рум'янами та чорні чоботи. Також модель одягнула перуку з довгим чорним волоссям.

Показ колекції Burberry осінь-зима 2024 / Фото: Associated Press

На подіум вона вийшла буквально наступного дня після того, як відвідала премію BAFTA Film Awards у драматичному образі Chanel, який включав сукню з рюшами та шовкову накидку.

Наомі Кемпбелл / Фото: Associated Press

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