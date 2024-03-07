У сукні з торочкою та декольте: Зендея на червоній доріжці церемонії Green Carpet Fashion Awards

Зірка Дюни – 27-річна Зендея – відвідала церемонію вручення премії Green Carpet Fashion Awards, яка відбулася у Лос-Анджелесі. Для цього заходу стиліст акторки Лоу Роуч підібрав для неї архівну сукню від Roberto Cavalli із колекції весна-літо 2011.

Зендея / Фото: Associated Press

Це була довга сукня з крокодиловим принтом, відкритою спиною та глибоким V-подібним декольте, яке прикрашала довга торочка та декор у вигляді лелыток та бісеру.

Торочка також повторювалася на шифоновій спідниці вбрання.

Зендея / Фото: Associated Press

Доповнила вбрання Зендея зачіскою з довгим волоссям — у неї були накладні кучеряві пасма. Завершували образ браслетами від Bvlgari з діамантами.

Зендея / Фото: Associated Press

Також нещодавно у вінтажній сукні від Roberto Cavalli з колекції осінь-зима 2003 року вийшла на червону доріжку акторка "Русалоньки" Голлі Бейлі. Дівчина відвідала церемонію People's Choice Awards 2024, яка відбулася у Каліфорнії.

Голлі Бейлі / Фото: Associated Press

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