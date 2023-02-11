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У сукні з торочкою та V-подібним декольте: канадська супермодель з'явилася на публіці після показу мод

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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У сукні з торочкою та V-подібним декольте: канадська супермодель з'явилася на публіці після показу мод

Коко Роша / Фото: Getty Images

Дефіле цього разу включало 56 вбрань, два з яких презентувала публіці Коко.

Канадську супермодель Коко Рошу сфотографували після показу колекції осінь-зима бренду Christian Siriano, що відбувся у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Коко з'явилася на сходах у ефектній чорній сукні з V-подібним декольте та лацканами. У вбрання були прозорі рукави, які, як і спідницю, прикрашала торочка з бісером.

Образ зірки подіуму доповнила червона помада, гладка зачіска та туфлі на високих підборах.

Коко Роша / © Getty Images
Коко Роша / Фото: Getty Images

Також під час самого показу Роша вийшла на подіум, продемонструвавши два образи. Це була чорно-фіолетова сукня з тюлю з прозорими деталями, а також досить епатажний тотал-лук в абстрактний принт.

Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press
Коко Роша / © Associated Press
Коко Роша / Фото: Associated Press

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Дата публікації
Перегляди
1350
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