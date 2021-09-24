У сукні з торочкою з бісеру: "Холостячка" Злата Огнєвіч похвизувалася ефектним аутфітом

У сукні з торочкою з бісеру: "Холостячка" Злата Огнєвіч похвизувалася ефектним аутфітом

Співачка показала гарний лук і заінтригувала шанувальників новим випуском шоу.

Головна героїня 2-го сезону шоу "Холостячка" Злата Огнєвіч продемонструвала шанувальникам в Instagram ефектний образ і анонсувала другий випуск проєкту.

На знімку артистка з'явилася у бежевій обтислій сукні, розшитій паєтками і торочкою з бісеру. Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру Злати.

Злата Огнєвіч / Instagram Злати Огнєвіч

Аутфіт вона доповнила укладанням і макіяжем з карамельною помадою на губах. У вухах у неї були довгі сережки. Вона мала чудовий вигляд.

"Сьогодні це трапиться. Ви побачите продовження нашої історії! Чи готові дивитися найщиріший і романтичний проєкт осені? І сьогодні, на першому побаченні, станеться те, про що я навіть і подумати не могла!!!" — заінтригувала Огнєвіч у підписі допису.

Нагадаємо, у першому випуску шоу Злата продемонструвала красивий образ .На ній була світла мінісукня із золотистою вишивкою, сексуальним декольте і хвилястим подолом. На талії був срібний ремінець.

Злата Огнєвіч/Скрин відео

Злата Огнєвіч/Скрин відео

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