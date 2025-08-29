- Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
У сукні з турнюром, яку створили за 126 годин: італійська зірка одягнула перший витвір Джонатана Андерсона для Dior
Вона сяяла перед фотографами у вбранні кольору нічного неба.
Італійська акторка Альба Рорвахер привернула багато уваги на червоній доріжці 82-го Венеційського кінофестивалю, оскільки вийшла на публіку в ексклюзивному вбранні від Модного дому Dior.
Сукня насиченого синього кольору, який нагадував відтінок нічного неба, була виготовлена для Альби на замовлення, а референсом для неї послужила мода XVIII століття. Згідно з виданням Vogue, на створення сукні знадобилося 126 годин роботи в ательє Дому, і вона стала дебютом дизайнера Джонатана Андерсона у світі високої моди.
Це було довге вбрання з рукавами три чверті, складками на грудях і турнюром у задній частині, який надавав спідниці пишності. Сукню акторка поєднала з туфлями на платформі та блискучими сережками Jean Schlumberger від Tiffany & Co., а також каблучкою Bird on a Rock.
Також можна помітити, що поділ сукні мокрий. Імовірно, у Венеції того дня йшов дощ.
Нагадаємо, що Джонатан Андерсон став новим креативним директором Модного дому Dior після того, як цю посаду залишила модельєрка Марія Грація К’юрі. Вона була першою жінкою в історії бренду, яка обіймала цю посаду, і пробула на ній дев’ять років.