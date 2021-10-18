У сукні з тюлю і оголеною спиною: Емма Вотсон на церемонії в Лондоні

У сукні з тюлю і оголеною спиною: Емма Вотсон на церемонії в Лондоні

31-річна британська акторка Емма Вотсон відвідала першу в історії церемонію вручення премії Earthshot Prize, яку преса охрестила "Нобелівською екологічною премією".

Світський захід відбувся в Alexandra Palace в Лондоні. Премія Earthshot Prize була заснована принцом Вільямом і Королівським фондом. До речі, сам принц Вільям з дружиною герцогинею Кембриджської Кетрін теж були присутні вчора на світському заході. Їхні образи ми вже розглядали в цьому матеріалі.

Емма Вотсон / Associated Press

Емма Вотсон вийшла до фотографів в сукні незвичайного фасону від Oxfam. Це асиметрична сукня з білого тюлю, з оголеною спиною і чорною спідницею. Ліф вбрання і бретельки були прикрашені мереживом.

Емма Вотсон / Associated Press

Емма Вотсон / Associated Press

Емма доповнила свій лук взуттям на грубій підошві, лаконічним укладанням, легким вечірнім макіяжем, сережкою-підвіскою з перлинним каменем в одному вусі, і з великим задоволенням позувала перед камерами фотографів.

Емма Вотсон / Associated Press

Це глобальна екологічна премія, покликана стимулювати зміни і допомогти відновити нашу планету протягом наступних десяти років. Принц Вільям вважає, що теперішній песимізм щодо екологічних проблем необхідно перетворити в оптимізм.

Емма Вотсон / Associated Press

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