У сукні з V-подібним декольте і розрізом: Елізабет Олсен продемонструвала елегантний образ від Givenchy

35-річна акторка мала стрункий і гарний вигляд.
Елізабет Олсен відвідала 15-ту церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відублася у The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.
Перед фотокамерами акторка постала в елегантній чорній сукні від бренду Givenchy, яка мала широкі бретельки, V-подібне декольте, драпування на спідниці і високий розріз. Аутфіт вона доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями.
Олсен зробила прикореневий об'єм і зібрала волосся у хвіст, у неї був макіяж із бежевою помадою та золоті сережки з діамантами у вухах від бренду REZA.
Нагадаємо, Елізабет Олсен потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку у стильному луку із пікантним акцентом. На ній був костюм трав'яного відтінку, який складався з жакета оверсайз і мініспідниці. Під жакет вона одягла лише чорний напівпрозорий бюстгальтер.
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