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У сукні з V-подібним декольте і розрізом: Елізабет Олсен продемонструвала елегантний образ від Givenchy

У сукні з V-подібним декольте і розрізом: Елізабет Олсен продемонструвала елегантний образ від Givenchy

Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

35-річна акторка мала стрункий і гарний вигляд.

Елізабет Олсен відвідала 15-ту церемонію вручення нагород Governors Awards, яка відублася у The Ray Dolby Ballroom у Лос-Анджелесі.

Елізабет Олсен / © Associated Press
Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Перед фотокамерами акторка постала в елегантній чорній сукні від бренду Givenchy, яка мала широкі бретельки, V-подібне декольте, драпування на спідниці і високий розріз. Аутфіт вона доповнила чорними лакованими гостроносими туфлями.

Елізабет Олсен / © Associated Press
Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Олсен зробила прикореневий об'єм і зібрала волосся у хвіст, у неї був макіяж із бежевою помадою та золоті сережки з діамантами у вухах від бренду REZA.

Елізабет Олсен / © Associated Press
Елізабет Олсен / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Елізабет Олсен потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку у стильному луку із пікантним акцентом. На ній був костюм трав'яного відтінку, який складався з жакета оверсайз і мініспідниці. Під жакет вона одягла лише чорний напівпрозорий бюстгальтер.

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