У сукні з V-подібним декольте: Моніка Беллуччі на фотоколі Венеційського кінофестивалю

59-річна Моніка Беллуччі, яку нещодавно назвали найкрасивішою акторкою всіх часів, відвідала Венеційський кінофестиваль. Цьогорічний захід триватиме від 28 серпня до 7 вересня.

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Беллуччі з'явилася серед гостей кінофестивалю, оскільки фільмом-відкриттям стала картина Тіма Бертона "Бітлджюс Бітлджюс", у якому вона зіграла. Цей комедійний фільм жахів є продовженням фільму 1988 року.

На Моніці була елегантна жіночна сукня від італійського Модного дому Dolce & Gabbana. Вбрання було виконане з тонкого шифону в принт горох, мало V-подібне декольте та довгі рукави. У зоні талії його прикрашало невелике драпування.

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

Сукню Моніка носила у поєднанні з оксамитовими босоніжками на підборах, клатчем та декількома лаконічними прикрасами. Волосся вона просто розпустила.

Моніка Беллуччі / Фото: Associated Press

До речі, режисер фільму – Тіма Бертон – бойфренд Беллуччі та на кінофестиваль цього року вони прибули разом. Пару схоторгафували, коли вони трималися за руки. Що здивувало, акторка вперше за тривалий час з'явилася на публіці не в чорному вбранні – вона одягла білий штанний костюм від бренду Balmain.

Моніка Беллуччі та Тім Бертон / Фото: Getty Images

Читайте також:

Моніка Беллуччі: розкішні образи акторки (11 фото)