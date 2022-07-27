У сукні з V-подібним декольте та золотих босоніжках: Елізабет Герлі приїхала на фестиваль

Елізабет Герлі відвідала фестиваль у місті Чичестер, що у Південно-Східній Англії.

57-річна акторка разом із другом Генрі Бертлзом приїхали на другий день фестивалю Qatar Goodwood на іподромі Гудвуд, що за п'ять миль (близько 8 км) від міста.

Елізабет Герлі мала чудовий вигляд у квітковій сукні з розрізом та глибоким декольте, доповнивши образ фіолетовою об'ємною квіткою у волоссі та золотими босоніжками на стійких підборах, до яких підібрала сумку на ремінці-ланцюжку.

З прикрас на Герлі була лише підвіска із кулоном у формі серця. Також зірка одягла великі сонцезахисні окуляри та зробила макіяж та хвилясте укладання.

Елзібет Герлі / Фото: Getty Images

Тим часом у своєму блогу в Instagram Герлі постить знімки в бікіні різних кольорів і вихваляється фігурою з різних ракурсів. Наприклад, позуючи в білому бікіні Ліз похизувалася спокусливим декольте.

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