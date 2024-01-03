У сукні з V-подібним вирізом і без бюстгальтера: Ешлі Робертс блиснула сосками дорогою на роботу

Ешлі Робертс потрапила до об'єктивів папараці у Лондоні, коли йшла до офісу, де вона веде ранкове шоу на студії Heart Breakfast Radio Studios.

Зірка обрала спокійний монохромний лук. На ній була бежева трикотажна довга сукня в рубчик із V-подібним вирізом і металевими ґудзиками, крізь тонку тканину якої були помітні її соски, адже бюстгальтер вона не одягла. На плечі вона накинула класичне нюдове пальто, взула молочні чоботи й тримала у руках білу сумку.

Ешлі Робертс / Фото: Getty Images

Робертс зібрала волосся ззаду, випустивши спереду пасма, одягла сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі і зробила довгий манікюр кольору металік.

Нагадаємо, Ешлі Робертс разом зі своєю колегою Амандою Голден сходили на роботу в піжамах.

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