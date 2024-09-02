У сукні з V-подібним вирізом і з червоною помадою: рудоволоса акторка на івенті у Венеції

22-річна Седі Сінк у вбранні з оголеними плечами з'явилася на світській події.
Амеркианська акторка Седі Сінк побувала на вечері Armani Beauty, яка відбулася у межах 81-го Венеційського кінофестивалю.
Дівчина привернула до себе увагу красивим вечірнім образом. На ній була чорна сукня по фігурі без бретельок, яка мала глибокий V-подібний виріз.
Лук Седі доповнила об'ємною зачіскою з локонами, макіяжем із акцентом на очах і діамантовою каблучкою з великим смарагдом.
Нагадаємо, а британська акторка Елла Пернелл на вечері Armani Beauty постала у чорному кроптопі з глибоким вирізом, розшитим бісером, який оголював її живіт, і чорних блискучих мінішортах, що підкреслили її стрункі ноги.
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