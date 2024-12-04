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У сукні з V-подібним вирізом і крокодилячим поясом: вагітна Дженніфер Лоуренс на галаконцерті

У сукні з V-подібним вирізом і крокодилячим поясом: вагітна Дженніфер Лоуренс на галаконцерті

Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

34-річна акторка вагітна другою дитиною.

Вагітна Дженніфер Лоуренс відвідала щорічний галаконцерт The Hollywood Reporter 2024 "Жінки у розвагах", який відбувся у Беверлі-Гілз.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Акторка постала на заході у чорній сукні максі з глибоким V-подібним вирізом і короткими рукавами. Вагітний живіт вона підкреслила чорним тонким ремінцем із крокодилячим принтом. Лук зірка дпоовнила чорними туфлями.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Лоуренс зробила зачіску "Мальвіна" і ніжний макіяж. У вухах у неї були масивні чорні сережки, а на пальці красувалася каблучка з камінням.

Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press
Дженніфер Лоуренс / © Associated Press
Дженніфер Лоуренс / Фото: Associated Press

Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс вагітна вдруге. Батько дитини – Кук Мароні, за якого вона вийшла заміж у 2019 році. У 2022 році у них народився син Сай, якого назвали на честь художника Сая Твомблі.

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