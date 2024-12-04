У сукні з V-подібним вирізом і крокодилячим поясом: вагітна Дженніфер Лоуренс на галаконцерті

34-річна акторка вагітна другою дитиною.
Вагітна Дженніфер Лоуренс відвідала щорічний галаконцерт The Hollywood Reporter 2024 "Жінки у розвагах", який відбувся у Беверлі-Гілз.
Акторка постала на заході у чорній сукні максі з глибоким V-подібним вирізом і короткими рукавами. Вагітний живіт вона підкреслила чорним тонким ремінцем із крокодилячим принтом. Лук зірка дпоовнила чорними туфлями.
Лоуренс зробила зачіску "Мальвіна" і ніжний макіяж. У вухах у неї були масивні чорні сережки, а на пальці красувалася каблучка з камінням.
Нагадаємо, Дженніфер Лоуренс вагітна вдруге. Батько дитини – Кук Мароні, за якого вона вийшла заміж у 2019 році. У 2022 році у них народився син Сай, якого назвали на честь художника Сая Твомблі.
Читайте також:
- У шоколадній сукні та з золотим клатчем: вагітна Дженніфер Лоуренс відвідала церемонію
- Перший вихід із животом: Дженніфер Лоуренс з'явилася на заході після оголошення вагітності
- У сукні з декольте та ідеальним укладанням: Дженніфер Лоуренс відвідала церемонію в Нью-Йорку