У сукні з V-подібним вирізом: зірка реаліті блиснула сексуальними грудьми на вулицях Лос-Анджелеса

Папараці заскочили Емму Ернан у красивому аутфіті.
До об'єктивів папараці у Лос-Анджелесі потрапила зірка американського реалітішоу Selling Sunset Емма Ернан.
Білявка для свого виходу обрала ефектний образ. Вона одягла довгу персикову сукню, розшиту стразами, яка чудово підкреслила її струнку фігуру. Вбрання мало відкриті плечі і відвертий V-подібний виріз, через який вона продемонструвала пишні і сексуальні груди.
Аутфіт Ернан доповнила світлими босоніжками на шпильках і білою сумкою. У неї було гарне укладання з локонами, макіяж із пишними віями, французький манікюр, у вухах – золоті сережки-кільця, а на руках – браслети, годинник і каблучки.
Нагадаємо, раніше Емма Ернан вийшла на прогулянку у мініатюрній смугастій салатово-бірюзовій сукні без бретельок і зі стьобаною сумкою від Chanel.
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