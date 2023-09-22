У сукні з величезним бантом: зірка 90-х Сара Мішель Геллар прийшла на захід у міні

Акторка підкреслила стрункі ноги короткою сукнею та продемонструвала бронзову засмагу.
Зірка 90-х Сара Мішель Геллар, яку багато хто знає в першу чергу за роллю в культовому серіалі "Баффі — переможниця вампірів", з'явилася на щорічному галаконцерті Армії порятунку та боротьбі з безпритульністю.
Для цього заходу зірка обрала мінісукню від американського бренду Oscar de la Renta, у якої не було бретельок. Прикрашали сукню квітковий принт, драпування та величезний вертикальний бант.
Образ Сара Мішель доповнила синіми атласними босоніжками, сережками з великими перлинами та лаконічною зачіскою.
Раніше вбрання від цього бренду Геллар одягала неодноразово. Якось вона прийшла у сукні з квітами із бісеру на презентації нового серіалу зі своєю участю.
Читайте також:
- Дуже елегантна: Сара Мішель Геллар з'явилася на Каннському фестивалі у сукні з глибоким декольте
- Сяяла, як діамант: Сара Мішель Геллар з'явилася в усипаному стразами вбранні