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У сукні з величезним бантом: зірка 90-х Сара Мішель Геллар прийшла на захід у міні

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
Дата публікації
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674
Час на прочитання
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У сукні з величезним бантом: зірка 90-х Сара Мішель Геллар прийшла на захід у міні

Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

Акторка підкреслила стрункі ноги короткою сукнею та продемонструвала бронзову засмагу.

Зірка 90-х Сара Мішель Геллар, яку багато хто знає в першу чергу за роллю в культовому серіалі "Баффі — переможниця вампірів", з'явилася на щорічному галаконцерті Армії порятунку та боротьбі з безпритульністю.

Для цього заходу зірка обрала мінісукню від американського бренду Oscar de la Renta, у якої не було бретельок. Прикрашали сукню квітковий принт, драпування та величезний вертикальний бант.

Образ Сара Мішель доповнила синіми атласними босоніжками, сережками з великими перлинами та лаконічною зачіскою.

Сара Мішель Геллар / © Getty Images
Сара Мішель Геллар / Фото: Getty Images

Раніше вбрання від цього бренду Геллар одягала неодноразово. Якось вона прийшла у сукні з квітами із бісеру на презентації нового серіалу зі своєю участю.

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Дата публікації
Перегляди
674
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