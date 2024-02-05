У сукні з глибоким декольте та "лускою": Дуа Ліпа з'явилася на червоній доріжці в дуже ефектному луку

Цього року артистка була серед номінанток у категорії "Пісня року" з роботою Dance The Night, яка прозвучала у фільмі "Барбі". Ймовірно, оскільки у фільмі Дуа виконала роль русалки, вирішила відповідати цьому образу на червоній доріжці.

Британська зірка Дуа Ліпа з'явилася на церемонії "Греммі", яка відбулася в Лос-Анджелесі. Для червоної доріжки співачка обрала гламурну срібну сукню від бренду Courreges, яка була повністю розшита дрібним срібним декором, що нагадував луску.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Також у цього креативного вбрання було дуже глибоке V-подібне декольте, практично до пупка, довгі рукави та вирізи на стегнах.

Свій образ Дуа доповнила лаконічною зачіскою з легкими кучерями, макіяжем і нюдовим манікюром. Однак головну увагу в образі привертало кольє зірки від ювелірного бренду Tiffany & Co.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Кольє Pisces з колекції Tiffany Blue Book 2023, виконане у формі двох риб, які тримають помаранчевий сапфір вагою понад 23 карати. Цей виріб, зроблений із платини та золота вагою 18 каратів, також містить необроблені сапфіри Умба та Падпараджа, помаранчеві сапфіри, рубеліти й діаманти.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

Прикраса з рибами дуже вдало ідейно поєднувалася із сукнею з "лускою". Однак після червоної доріжки зірка вийшла на сцену, де виконала один зі своїх хітів, і кардинально змінила стиль. На Дуа був сексуальний чорний костюм з ремінцями.

Дуа Ліпа / Фото: Associated Press

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