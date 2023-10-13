У сукні з величезним коміром та шлейфом: співачка Ніколь Шерзінгер здивувала розкішним вбранням

45-річна співачка Ніколь Шерзінгер, яка нещодавно оголосила, що виходить вперше заміж, відвідала гламурну світську вечірку у Лондоні. Захід выдбувся у готелі Savoy, а Ніколь на ньому привернула особливу увагу через свою незвичайну сукню.

Вбрання зірки було від бренду Tony Ward з кутюрної колекції осінь-зима 2023. Сукня була чорна, приталена й ідеально підкреслювала струнку фігуру артистки.

Також сукня мала довгий шлейф і величезний комір з білої тканини, який був піднятий в одного боку. Ще однією родзинкою вбрання стала червона шовкова деталь на талії.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

Образ Шерзінгер доповнила діамантовим набором, яскравим макіяжем та темним манікюром. Волосся у неї було укладено у високу зачіску-пучок.

Ніколь Шерзінгер / Фото: Getty Images

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