У сукні з величезним шлейфом: Джулія Фокс відвідала показ Vetements у Парижі

Епатажна модель прийшла на модне шоу у Парижі.
У Парижі триває Тиждень моди, де багато відомих брендів презентували свої колекції ready-to-wear осінь-зима 2024-2025. Не стало винятком і шоу бренду Vetements, започаткованого грузинським модельєром Демною Гвасалією та його братом Гурамом Гвасалією.
Серед гостей показу з'явилася американська модель Джулія Фокс. Зірка епатажу одягла однотонну чорну сукню з величезним шлейфом, яку доповнила чорною дублянкою оверсайз.
Також Фокс зробила яскравий макіяж у сірому кольорі, а своє освітлене сіро-фіолетове волосся уклала назад у "мокру" зачіску.
На захід Джулія прийшла з колегами та подругами — стилісткою Бріаною Андалор та небінарною моделлю Річі Шазам. Вони також одягнулися у чорні луки.
У Парижі 34-річна Фокс проводить уже кілька днів і також встигла побувати на показі бренду Pressiat, що також відбувся у межах Тижня моди. На цьому шоу Джулія вийшла на подіум у чорній сукні з декольте.
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