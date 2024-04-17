У сукні з величезними конваліями: Нікі Гілтон продемонструвала ніжне весняне вбрання

Молодша сестра Періс Гілтон – Нікі – мала чарівний вигляд на своїй нещодавній прогулянці в Нью-Йорку, оскільки одягла дуже ніжну сукню. На жінці було довге біле вбрання — сукня-сорочка — яку вона носила в поєднанні з туфлями на пробковій підошві.

Сукня мала довгі рукави з манжетами, а також оригінальний флористичний принт у вигляді листя і квітів конвалії. Цей малюнок надавав вбранню ніжності та весняної романтики.

Також доповнила Нікі образ сумкою Hermes Kelly ніжно-зеленого відтінку, сонцезахисними окулярами у роговій оправі, а ось волосся зібрала.

Нікі Гілтон / Фото: Getty Images

Містом Нікі гуляла, поки її сестра Періс виступала на пресконференції. Світська левиця відвідала Сакраменто, щоб підтримати сенатський законопроект 1043 — Закон про відповідальність у поводженні з дітьми.

Гілтон відправили до лікувального центру для неповнолітніх у штаті Юта, коли їй було 17 років, і вона сказала, що зіткнулася з насильством, замаскованим під терапію.

"Якби я спробувала розповісти батькам про насильство, співробітники негайно вирвали б у мене телефон із рук, відключили дзвінок, і мене піддали б жорстоким фізичним обмеженням і помістили б у одиночну камеру", — сказала Гілтон.

Періс Гілтон / Фото: Associated Press

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