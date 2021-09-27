У сукні з величезними квітами: розкішна Ніколь Кідман на заході в Лос-Анджелесі

Ніколь одягла сукню з колекції весна-літо 2022.
Акторка Ніколь Кідман за останні два роки зовсім не з'являлася на публіці, хоч постійно і давала різні інтерв'ю через Zoom. Вона проводила багато часу вдома зі своєю сім'єю і працювала над кількома серіалами.
Минулої неділі Ніколь вперше за рік відвідала публічний захід, яким стало урочистого відкриття Музею кіноакадемії в Лос-Анджелесі.
Кідман вибрала для заходу гарну сукню бежевого кольору від бренду RODARTE, яка було повністю розшита червоними квітами з бісеру та леліток. Волосся зірка уклала в об'ємні локони, а її образ доповнили бежеві туфлі, клатч і ніжний макіяж.
Також на відкритті Музею кіноакадемії побувала і Леді Гага. Співачка здивувала розкішним вбранням від Schiaparelli і ефектними діамантами.
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