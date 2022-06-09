У сукні з величезними рюшами: "Міс світу 2000" Пріянку Чопру заскочили у Парижі

У сукні з величезними рюшами: "Міс світу 2000" Пріянку Чопру заскочили у Парижі

Акторка та власниця титулу "Міс світу 2000" Пріянка Чопра продовжує відвідувати світські заходи у Парижі, пов'язані з ювелірним домом Bvlgari, амбасадоркою якого вона є.

Днями Пріянка побувала на галавечорі Bvlgari Eden The Garden of Wonders, на якому зібралися найкращі друзі та музи знаменитого італійського ювелірного бренду. А вчора її помітили, коли вона залишала готель Ritz в розкішній чорній сукні з величезною білою рюшею. Автором цього вбрання є британський дизайнер Роберт Вун (Robert Wun).

Пріянка Чопра / Фото: Getty Images

Образ Чопра доповнила діамантовим кольє зі смарагдами.

Зазначимо, що модель від початку повномасштабного російського вторгнення активно підтримувала Україну та закликала своїми публікаціями у соцмережах допомагати нашій країні.

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